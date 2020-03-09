Общественность требует установить  изготовленную в 2018-м мемориальную доску в честь провозглашения БНР

Накануне 102-й годовщины Белорусской Народной Республики ряд политиков и общественных деятелей потребовали от властей установить, наконец, в Минске мемориальную доску в честь провозглашения БНР, изготовленную два года назад.

Соответствующее заявление направлено на имя главы Администрации президента Игоря Сергеенко. Его авторы напоминают, что во время празднования 100-летия БНР в 2018 году был установлен мемориальный знак в честь идеологов белорусского Возрождения Ивана и Антона Луцкевичей и организован праздник на площадке возле Оперного театра, «чему поспособствовал Мингорисполком и лично его бывший председатель господин А.Шорец».

«Однако, — говорится в заявлении, — надо сказать и о негативе, который омрачает это событие. Памятный камень братьям Луцкевичам установили в досадной близости от общественного туалета, а это должны были видеть как скульптор, так и архитектор памятника, а также горисполком — заказчик. Эту проблему нужно решать срочно».

Авторы заявления также отмечают, что важнейшей инициативой оргкомитета празднования 100-летия БНР стало установление мемориальной доски в честь провозглашения независимости Белорусской Народной Республики на доме № 9 по улице Володарского в Минске, где происходило это историческое событие. Но вопреки обещаниям властей установка доски так и не состоялась. «Ответы из Мингорисполкома и Администрации президента были просто отписками с целью затянуть время», — говорится в заявлении.

Минск, улица Володарского, 9

«Сегодня все, кому не лень, рассуждают о независимости Беларуси, и эти размышления и святые слова произносят без самого смысла суверенитета. Эта риторика звучит на фоне культа Ленина, Свердлова, Калинина, Володарского, Мясникяна (Мясникова), Кнорина и сотен других большевистских вождей, которые с 1918 года до 1941-го совершили в Беларуси террор, почти все организаторы БНР, известные и неизвестные, были физически уничтожены (…) И мы должны жить и ходить по улицам, площадям, переулкам, названным именами палачей нашего народа и других народов», — отмечают представители общественности.

Накануне очередной годовщины БНР они требуют от Мингорисполкома установить 25 марта мемориальную доску на доме № 9 по улице Володарского, а самой улице присвоить имя братьев Луцкевичей.

«Мы также призываем переместить мемориальный знак в честь отцов белорусского Возрождения в парке ближе к улице Янки Купалы. Все улицы, площади и переулки в Минске, а также в других городах и местечках Республики Беларусь, названные именами большевистских вождей, переименовать и вернуть им исторические названия, возникшие в эпоху ВКЛ. На это мы имеем конституционное право, волю представителей народа и память перед героями Возрождения», — подчеркивается в заявлении.

Подписи под обращением к главе Администрации президента поставили академик НАН Беларуси Радим Горецкий, член Белорусского союза художников Микола Купава, общественный деятель Александр Жучков, священник и краевед Леонид Акалович, председатель фонда «Сакавік» Мария Мицкевич, филолог и преподаватель Леонид Борщевский, библиограф Валерий Герасимов, политолог Алесь Логвинец, политики Григорий Костусев и Алексей Янукевич.

Памятная доска в честь 100-летия БНР была изготовлена два года назад, средства на нее были собраны в интернете за несколько часов. Доска была изготовлена из бронзы на основе оригинала, сделанного еще в 1993 году скульптором Александром Шатерником. Поскольку сам Шатерник находился за границей, новую доску сделал его коллега Игорь Зосимович.

Мингорисполком изначально положительно отнесся к идее установить доску, однако принятие официального решения на этот счет было перенесено на неопределенный срок.

В прошлом году в ответ на запрос БСДП (Грамада) в горисполкоме пояснили, что в адрес городских властей «поступил ряд обращений от граждан Республики Беларусь и представителей общественности с негативным отношением к вопросу установки памятной доски по улице Володарского, 9».