Утром в понедельник рухнули мировые цены на нефть

Мировые цены на «черное золото» продолжают существенно падать.

Как сообщает investing.com , утром в понедельник, девятого марта, нефть марки Brent теряет в цене 12,82 доллара (-28,32%) и торгуется на уровне 32,45 доллара за баррель.

Падает и стоимость легкой нефти марки WTI. Минус составляет 12,8 доллара (-31,01%) — 28,48 доллара за баррель.

Напомним, в ходе общения с журналистами во время визита в Добруш, Александр Лукашенко рассказал, чего Беларусь просит у России в вопросе поставок энергоресурсов.

Как писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.

Ранее глава белорусского государства объяснил, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.

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