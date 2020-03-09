Утром в понедельник рухнули мировые цены на нефть
Мировые цены на «черное золото» продолжают существенно падать.
Как сообщает
Падает и стоимость легкой нефти марки WTI. Минус составляет 12,8 доллара (-31,01%) — 28,48 доллара за баррель.
Напомним, в ходе общения с журналистами во время визита в Добруш, Александр Лукашенко рассказал, чего Беларусь просит у России в вопросе поставок энергоресурсов.
Как писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.
Ранее глава белорусского государства объяснил, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.
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