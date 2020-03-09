Рабочие «Беларуськалия», пострадавшие в шахте, прооперированы

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В прошедшие выходные дни четырем пострадавшим во время ЧП в шахте «Беларуськалия» в Солигорске рабочим, которые находятся в столичной больнице скорой медицинской помощи, провели по две операции.

На сегодня состояние всех стабильно тяжелое, отметила она.


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По словам пресс-секретаря Минздрава Юлии Бородун, шахтеру, который был госпитализирован в РНПЦ травматологии и ортопедии, также проведена операция, сегодня его переведут из реанимации в отделение.

4 марта в шахте «Беларуськалия» при движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло ее столкновение с целиком (часть залежи) горной выработки. В результате пострадали находившиеся в транспортном средстве работники предприятия.

В больницу было доставлено восемь человек. Один их них — водитель автомобиля — от полученных травм скончался. Еще один шахтер после осмотра медиками был отпущен домой.
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Тэги: Беларуськалий шахтеры Город: Солигорск

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