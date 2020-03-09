Центробанк России начал борьбу по спасению рубля

Центральный банк России сегодня сообщил, что на протяжении месяца не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

Как отмечает российский регулятор, это сделано для того, чтобы «повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти».

ЦБР подчеркнул, что «готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности».

После катастрофического падения мировых цен на «черное золото», свои позиции начала терять и российская валюта. Ночью на рынке Forex он существенно падал к доллару — курс доходил до отметки 74,3 российского рубля за доллар.