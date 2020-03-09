Центробанк России начал борьбу по спасению рубля

/ Мир
Просмотров: 1783

Центральный банк России сегодня сообщил, что на протяжении месяца не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.


Утром в понедельник рухнули мировые цены на нефть

Как отмечает российский регулятор, это сделано для того, чтобы «повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти».

ЦБР подчеркнул, что «готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности».

После катастрофического падения мировых цен на «черное золото», свои позиции начала терять и российская валюта. Ночью на рынке Forex он существенно падал к доллару — курс доходил до отметки 74,3 российского рубля за доллар.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Центробанк России российский рубль

Другие материалы на эту тему:

России грозит девальвация? Что говорят эксперты о падении цен на нефть

России грозит девальвация? Что говорят эксперты о падении цен на нефть

Поздно бежать в обменник. Что будет с долларом и евро?

Поздно бежать в обменник. Что будет с долларом и евро?

Российский рубль продолжает падать и может потянуть за собой белорусский

Российский рубль продолжает падать и может потянуть за собой белорусский

Беларусь не будет учитывать российские рубли в ЗВР. Что это значит?

Беларусь не будет учитывать российские рубли в ЗВР. Что это значит?