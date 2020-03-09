ГАИ до конца недели проводит спецмероприятие

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Сотрудники Госавтоинспекции проведут спецмероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Акция «Будь примером своему ребенку!» пройдет по 15 марта включительно.

Как отметили в ГАИ, именно родители «несут ответственность за своих детей», а также призвала «обезопасить юных и самых незащищенных участников дорожного движения».

Сотрудники ДПС обеспечат контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. Улицы, проезды, дороги и технические средства организации дорожного движения вблизи учреждений образования будут обследованы на наличие недостатков с целью их незамедлительного устранения.

В дорожной милиции сообщили, что с начала года в Беларуси в ДТП погиб один ребенок. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го количество смертельных аварий с участием детей осталось прежним, а происшествий с травмированием стало больше в два раза — пострадали 18 пешеходов, 12 пассажиров и один велосипедист.
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Тэги: ГАИ

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