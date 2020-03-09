Северинец победил на праймериз еще в двух городах

/ Выборы
Просмотров: 352

Cопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец победил на выборах единого кандидата в президенты от оппозиции в Шарковщине и Поставах (Витебская область). Об этом политик сообщил БелаПАН.

Фото со страницы Павла Северинца в соцсети

Голосование прошло 8 марта. В Шарковщине на встрече присутствовал 21 человек, проголосовали 17. Пятнадцать голосов получил Северинец, по одному голосу — лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич и сопредседатель БХД Ольга Ковалькова.


«Лукашенко превратил страну в центре Европы в колхоз». Еще один кандидат от оппозиции идет в президенты

В Поставах участие приняли около 30 человек, проголосовали 25. Северинец получил 18 голосов, Губаревич — 4, и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов — 2. Один бюллетень признан недействительным.

Как сообщалось, Северинец также победил на выборах единого кандидата в президенты от оппозиции в Витебске, Новополоцке и  Мёрах.

Следующее голосование пройдет 10 марта в Лепеле.

В середине марта начнет работу платформа для интернет-голосования. Окончательно единый кандидат от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в конце мая.

В качестве претендентов зарегистрированы: зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, и.о. председателя ОГП Николай Козлов, сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец, глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Все они выдвигались от своих организаций. Претендентом также зарегистрирована сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова, которая выдвигалась путем сбора подписей.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Алексей Янукевич Николай Козлов Павел Северинец Юрий Губаревич Ольга Ковалькова Город: Поставы

Другие материалы на эту тему:

В Новополоцке на праймериз победил Северинец

В Новополоцке на праймериз победил Северинец

Противники Лукашенко выберут сильнейшего. Какая участь его ждет?

Противники Лукашенко выберут сильнейшего. Какая участь его ждет?

Канопацкая: я первая фигура, которую пытаются сбить с шахматной доски

Канопацкая: я первая фигура, которую пытаются сбить с шахматной доски

Юрась Губарэвіч. ПАЗІЦЫЯ. Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?

Юрась Губарэвіч. ПАЗІЦЫЯ. Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?