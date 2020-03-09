Северинец победил на праймериз еще в двух городах

Cопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец победил на выборах единого кандидата в президенты от оппозиции в Шарковщине и Поставах (Витебская область). Об этом политик сообщил БелаПАН.

Фото со страницы Павла Северинца в соцсети

Голосование прошло 8 марта. В Шарковщине на встрече присутствовал 21 человек, проголосовали 17. Пятнадцать голосов получил Северинец, по одному голосу — лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич и сопредседатель БХД Ольга Ковалькова.

В Поставах участие приняли около 30 человек, проголосовали 25. Северинец получил 18 голосов, Губаревич — 4, и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов — 2. Один бюллетень признан недействительным.

Как сообщалось, Северинец также победил на выборах единого кандидата в президенты от оппозиции в Витебске, Новополоцке и Мёрах.

Следующее голосование пройдет 10 марта в Лепеле.

В середине марта начнет работу платформа для интернет-голосования. Окончательно единый кандидат от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в конце мая.

В качестве претендентов зарегистрированы: зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, и.о. председателя ОГП Николай Козлов, сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец, глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Все они выдвигались от своих организаций. Претендентом также зарегистрирована сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова, которая выдвигалась путем сбора подписей.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.