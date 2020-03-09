Пропавший под Оршей молодой мужчина найден — он погиб
На Витебщине прекращены поиски Михаила Миронько, о судьбе которого ничего не было известно с конца зимы.
Молодой мужчина (24 марта ему должно было исполниться 33 года) 26 февраля ушел из дома (проживал в деревне Парковая, (Оршанский район) и пропал.
Сегодня стало известно, что он найден погибшим.
Ранее сообщалось, что в Витебской области завершены поиски 76-летней Тамары Плетневой, о судьбе которой не было ничего известно с 16 сентября. Женщина, проживавшая в Барани (Оршанский район) найдена погибшей.
5 марта сообщалось, что трое пропавших ранее мужчин найдены погибшими.