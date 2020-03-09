В Беларуси есть подозрения на три новых случая COVID-19

Медики подозревают три новых случая коронавируса в Беларуси, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

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«Вчера мы получили положительные результаты наличия РНК вируса в тестах трех контактов первого уровня лиц, зараженных COVID-19, — сказал он на пресс-конференции в Минске 9 марта. — Если повторные тесты подтвердятся, можно будет говорить о девяти случаях коронавируса».

Речь идет лишь о носительстве, подчеркнул Караник. «Никаких клинических симптомов заболевания у пациентов, находящихся под наблюдением, нет», — сказал министр.

До сих пор сообщалось о шести зараженных вирусом COVID-19 в Беларуси. С учетом новых данных их число может вырасти до девяти.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Вирус был выявлен у него 27 февраля, сейчас иранец изолирован в столичной инфекционной больнице.

С 28 февраля по 15 марта закрыт Белорусский национальный технический университет в целях недопущения возможного распространения коронавируса. Общежития некоторых вузов закрыты для посещения. Всех одногруппников студента из Ирана поместили для обследования на коронавирус в госпиталь в Боровлянах.

Александр Лукашенко не считает необходимым в настоящее время закрывать границы Беларуси в связи с тем, что в стране зарегистрирован первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа. Как заявил он 28 февраля в ходе выступления на съезде ФПБ, «это пустое занятие».

По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, на сегодняшний момент нет оснований для введения в Беларуси «масочного режима», хотя из аптек столицы люди выгребают маски.

На днях пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун заявила, что в Беларуси излечен первый пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.