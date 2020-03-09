Лукашенко на фоне обвала белорусского рубля провел совещание с чиновниками

В понедельник Александр Лукашенко провел совещание с руководством правительства. Встреча прошла на фоне обвала белорусского рубля на БВФБ.

Как сообщает пресс-служба президента, были обсуждены проекты нормативных актов, которые, как отметил Лукашенко, затрагивают широкий спектр вопросов и пронизывают важные сферы жизни общества.

Так, в частности, была поднята тема гарантий прав работников на финансово несостоятельных предприятиях. «Вопрос, что называется с бородой, — заметил он. — Никаких компромиссов, конечно, быть не может, и вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Никакого популизма здесь нет».

По словам Лукашенко, он во время своего президентства не устает повторять: «вся система и государство в целом имеют смысл только тогда, если они во благо людям. Все остальное смысла не имеет».