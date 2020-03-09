«Деньги под ногами — взять не можем». Лукашенко возмущен не выполнением требований по переработке мусора

Александр Лукашенко считает, что Беларусь запаздывает с решением проблемы создания стимулов и инфраструктуры для сбора, переработки, утилизации тары и упаковки товаров.

Фото с сайта rodovid.me

Как заявил он на сегодняшнем совещании, что Совмин предлагает решить этот вопрос через депозитную систему обращения потребительской тары из-под воды и напитков.

«Когда-то я повторил свое требование ко всем: с отходами надо научиться работать, начиная от боя стекла, полиэтилена и другими», — подчеркнул глава государства.

По его мнению, в качестве примера, можно обратить внимание на Швейцарию, где очень многие товары производятся из вторсырья.

«А нам что мешает? Мы что в компактной стране — это же не Россия — не можем собрать отходы и переработать? Ведь то же стекло получить традиционным образом значительно дороже, а тут готовое стекло переплавил и опять получил бутылку», — не понимает он.

Однако считает президент, чиновники ждут, когда, как с нефтью, «пока жареный петух, как в народе говорят, не клюнет в определенное место»: «Потом будем героически искать альтернативу, договариваться и так далее. Деньги под ногами — взять не можем».

Лукашенко удивлен тем, что Совмин предлагает только в 2022 году сделать то, что апробировано еще в Советском Союзе, тем более, что «все эксперты, в том числе Администрация президента, дали положительное заключение».