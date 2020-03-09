Доллар в обменниках сильно подскочил

Существенный рост доллара в белорусских обменниках произошел после открытия торгов на БВФБ.

Так, передает БелаПАН, американская валюта подорожала до 2 рублей 40 копеек. Если утром в понедельник доллар можно было купить за 2 рубля 23 копейки, то после первых данных с биржи он подрос до 2 рубля 40 копеек.

Напомним, первые торги на этой неделе начались со следующих результатов трех основных валют: