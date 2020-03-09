Доллар в обменниках сильно подскочил
Существенный рост доллара в белорусских обменниках произошел после открытия торгов на БВФБ.
Так, передает БелаПАН, американская валюта подорожала до 2 рублей 40 копеек. Если утром в понедельник доллар можно было купить за 2 рубля 23 копейки, то после первых данных с биржи он подрос до 2 рубля 40 копеек.
Напомним, первые торги на этой неделе начались со следующих результатов трех основных валют:
- евро +0,1512 пункта (+6,01%) — 2,669 белорусского рубля;
- доллар +0,0844 пункта (+3,77%) — 2,324 белорусского рубля;
- российский рубль -0,1365 пункта (-4,11%) — 3,185 белорусского рубля за 100 российских.