Доллар в обменниках сильно подскочил

/ Экономика
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Существенный рост доллара в белорусских обменниках произошел после открытия торгов на БВФБ.

Так, передает БелаПАН, американская валюта подорожала до 2 рублей 40 копеек. Если утром в понедельник доллар можно было купить за 2 рубля 23 копейки, то после первых данных с биржи он подрос до 2 рубля 40 копеек.

Напомним, первые торги на этой неделе начались со следующих результатов трех основных валют:

  • евро +0,1512 пункта (+6,01%) — 2,669 белорусского рубля;
  • доллар +0,0844 пункта (+3,77%) — 2,324 белорусского рубля;
  • российский рубль -0,1365 пункта (-4,11%) — 3,185 белорусского рубля за 100 российских.
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Тэги: валюта

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