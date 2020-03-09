Водитель с 2,6 промилле алкоголя совершил два столкновения на проспекте Дзержинского
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Водитель в сильной степени алкогольного опьянения стал виновников ДТП на проспекте Дзержинского в Минске.
Около шести часов вечера 8 марта 37-летний мужчина на «Мазде» ехал со стороны улицы Гедройца в направлении улицы Чюрлениса и в районе дома № 115 по проспекту Дзержинского столкнулся с двигавшимся впереди «Опелем».
После столкновения водитель «Мазды» продолжил движение, но врезался в автобус «МАН», после чего остановился.
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