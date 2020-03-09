Водитель с 2,6 промилле алкоголя совершил два столкновения на проспекте Дзержинского

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Водитель в сильной степени алкогольного опьянения стал виновников ДТП на проспекте Дзержинского в Минске.

Около шести часов вечера 8 марта 37-летний мужчина на «Мазде» ехал со стороны улицы Гедройца в направлении улицы Чюрлениса и в районе дома № 115 по проспекту Дзержинского столкнулся с двигавшимся впереди «Опелем».

После столкновения водитель «Мазды» продолжил движение, но врезался в автобус «МАН», после чего остановился.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, медицинское освидетельствование водителя «Мазда» установило у него алкогольное опьянение — 2,6 промилле. Кроме того, мужчина не имел права управления транспортными средствами.
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Тэги: ДТП пьяный водитель Город: Минск

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