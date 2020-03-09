«Автопанорама» в новом формате: на VOKA стартует сразу два новых автошоу

В марте видеосервис VOKA запускает сразу две серии программ для всех, кому интересны автомобили и все, что с ними связано: «Автопанорама: Тест-драйв на двоих» и «Автопанорама: Большой тест».

Первой в эфир выйдет программа «Автопанорама: Большой тест». Зрители вновь встретятся с известными ведущими Вадимом Овсянкиным и Сергеем Мурашко, но уже в новом формате. Специально для пользователей VOKA команда нового проекта представит большие тест-драйвы и обзоры новинок мирового автопрома.

В первом выпуске, который уже доступен на платформе voka.tv, Сергей Мурашко расскажет о причинах мировой популярности кроссоверов, протестирует один из самых популярных представителей этого класса — Hundai SantaFe — в городе и на бездорожье и испытает в деле преимущества высокого клиренса и пластикового обвеса.

Герои второй программы — «Автопанорама: Тест-драйв на двоих» — будут решать, казалось бы, неразрешимую задачу: как выбрать автомобиль для него и для нее и при этом не поссориться.

Новые выпуски программ будут появляться на VOKA один раз в две недели, чередуясь друг с другом. Таким образом, каждую пятницу зрителей ждут новые эпизоды, новые темы и новые герои.

Просмотр шоу «Автопанорама: Большой тест» и «Автопанорама: Тест-драйв на двоих» будет доступен во всех подписках, кроме «Детям».