За выходные в Беларуси зафиксировано пять температурных рекордов

Еще пять температурных рекордов зафиксировано в Беларуси 7 и 8 марта.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , в субботу в Пружанах (Брестская область) воздух прогрелся до 11,6 градуса выше нуля (было 11,5 градуса 7 марта 2002 года), в Мстиславле (Могилевская область) — до 8,9 (8,3 в 2017 году).

В воскресенье новые максимумы отмечены на метеостанциях Витебской области: в Лепеле — 10,2 (9,1 в 1990 году), Березинском заповеднике — 11,1 (10,4 в 2016-м), Сенно — 11,2 (9 в 1995-м).

Из восьми дней марта без рекордов тепла обошелся один — 6-е. С начала месяца обновлено 66 температурных экстремумов (справочно: за весь февраль — 193 рекорда).

Прошедшей календарной зимой было 29 дней с температурными рекордами (в декабре — 11, в январе и феврале — по 9). Климатическая зима (среднесуточная температура ниже нуля в течение пяти дней) в стране не наступила — впервые за время инструментальных метеонаблюдений.