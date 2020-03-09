За выходные в Беларуси зафиксировано пять температурных рекордов

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Еще пять температурных рекордов зафиксировано в Беларуси 7 и 8 марта.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, в субботу в Пружанах (Брестская область) воздух прогрелся до 11,6 градуса выше нуля (было 11,5 градуса 7 марта 2002 года), в Мстиславле (Могилевская область) — до 8,9 (8,3 в 2017 году).


Беларусь оказалась в поле пониженного атмосферного давления

В воскресенье новые максимумы отмечены на метеостанциях Витебской области: в Лепеле — 10,2 (9,1 в 1990 году), Березинском заповеднике — 11,1 (10,4 в 2016-м), Сенно — 11,2 (9 в 1995-м).

Из восьми дней марта без рекордов тепла обошелся один — 6-е. С начала месяца обновлено 66 температурных экстремумов (справочно: за весь февраль — 193 рекорда).

Прошедшей календарной зимой было 29 дней с температурными рекордами (в декабре — 11, в январе и феврале — по 9). Климатическая зима (среднесуточная температура ниже нуля в течение пяти дней) в стране не наступила — впервые за время инструментальных метеонаблюдений.
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Тэги: погода температурный рекорд

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