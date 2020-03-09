За выходные в Беларуси зафиксировано пять температурных рекордов
Еще пять температурных рекордов зафиксировано в Беларуси 7 и 8 марта.
Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе
В воскресенье новые максимумы отмечены на метеостанциях Витебской области: в Лепеле — 10,2 (9,1 в 1990 году), Березинском заповеднике — 11,1 (10,4 в 2016-м), Сенно — 11,2 (9 в 1995-м).
Из восьми дней марта без рекордов тепла обошелся один — 6-е. С начала месяца обновлено 66 температурных экстремумов (справочно: за весь февраль — 193 рекорда).
Прошедшей календарной зимой было 29 дней с температурными рекордами (в декабре — 11, в январе и феврале — по 9). Климатическая зима (среднесуточная температура ниже нуля в течение пяти дней) в стране не наступила — впервые за время инструментальных метеонаблюдений.