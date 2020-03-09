Биржа: евро и доллар обвалили рубль

Американская и европейская валюты продемонстрировали небывалый для последних лет рост за один день.

Три основные иностранные валюты свои сессии закончили сегодня со следующими результатами:

евро +0,1572 пункта (+6,24%) — 2,675 белорусского рубля;

белорусского рубля; доллар +0,1122 пункта (+5,01%) — 2,3518 белорусского рубля;

белорусского рубля; российский рубль -0,1587 пункта (-4,78%) — 3,1628 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, ранее сообщалось, что существенный рост доллара в белорусских «обменниках» произошел после открытия торгов на БВФБ.

По прогнозам Исследовательского центра ИПМ, в 2020 году среднегодовой курс составит 2,31 рубля за доллар, таким образом, среднегодовой курс доллара может вырасти примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Naviny.by писали, что с четвертого февраля вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.