Во Дворце Республики сменился директор

Директором одной из крупнейших концертных площадок столицы Дворца Республики назначен Максим Приходовский, сменивший в этой должности Петра Волкова.

Приходовский вступил в должность 5 марта. До нового назначения был заместителем директора по организации и проведению государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий. В системе Управления делами президента, которому принадлежит Дворец Республики, работает с 2006 года. Окончил Брестский государственный университет и Академию управления при президенте.

Предыдущий директор Петр Волков руководил Дворцом Республики почти двадцать лет — с ноября 2000 года.