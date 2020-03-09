Во Дворце Республики сменился директор

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Директором одной из крупнейших концертных площадок столицы Дворца Республики назначен Максим Приходовский, сменивший в этой должности Петра Волкова.

Приходовский вступил в должность 5 марта. До нового назначения был заместителем директора по организации и проведению государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий. В системе Управления делами президента, которому принадлежит Дворец Республики, работает с 2006 года. Окончил Брестский государственный университет и Академию управления при президенте.

Предыдущий директор Петр Волков руководил Дворцом Республики почти двадцать лет — с ноября 2000 года.
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Тэги: Дворец Республики Персона: Максим Приходовский Петр Волков

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