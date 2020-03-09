Нацбанк не намерен отказываться от режима плавающего курса

Национальный банк Беларуси не собирается отказываться от нынешнего режима курсообразования в связи с негативными внешнеэкономическими конъюнктурными факторами.

«Курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, сложившийся по итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, отражает рыночную ситуацию с учетом резкого падения мировых цен на нефть», — отметил в комментарии БелаПАН сотрудник пресс-службы Нацбанка.

Нынешний режим курсообразования является вполне адекватным даже в такой ситуации, добавил он. «Именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке», — подчеркнул представитель Нацбанка.

Он обратили внимание на то, что регулятор «по-прежнему не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения».

«Вместе с тем, мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам», — отметил сотрудник пресс-службы.