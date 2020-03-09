Нефть отыграла треть утраченной стоимости

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На пике падения стоимость нефти упала до 31 доллара за баррель, но позже котировки подросли до 37 долларов.


Утром в понедельник рухнули мировые цены на нефть

Так, фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 18,2%, торгуясь на отметке в 37,03 доллара за баррель. На пике снижения цена нефти опускалась до 31,02 доллара за баррель (минус 31,5%).

В свою очередь, нефть марки WTI торговалась на уровне 33,5 доллара за баррель (минус 22,5%), отыграв при этом 22,7% от минимальной цены текущих торгов.

Цены на нефть обрушились из-за того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса. Против предложения снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки выступили Россия и Казахстан. Обвал на нефтяном рынке спровоцировал падение мировых фондовых рынков.
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Тэги: нефть обвал рынка

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