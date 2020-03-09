Нефть отыграла треть утраченной стоимости
На пике падения стоимость нефти упала до 31 доллара за баррель, но позже котировки подросли до 37 долларов.
Так, фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне
В свою очередь, нефть марки WTI торговалась на уровне 33,5 доллара за баррель (минус 22,5%), отыграв при этом 22,7% от минимальной цены текущих торгов.
Цены на нефть обрушились из-за того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса. Против предложения снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки выступили Россия и Казахстан. Обвал на нефтяном рынке спровоцировал падение мировых фондовых рынков.