На Нью-Йоркской фондовой бирже впервые за 10 лет приостанавливали торги
Американские индексы на открытии торгов обвалились вслед за азиатскими и европейскими: S&P 500 упал на 7%, Dow Jones — на 7,29%, NASDAQ — на 6,86%.
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановили на 15 минут, передает
После возобновления торгов индексы продолжили падать, после чего немного восстановились. Падение затронуло все сектора, но больше всего пострадали акции энергетических компаний — падение достигало 10%.
Разрыв сделки ОПЕК с Россией и начало ценовой войны привели к тому, что цены на нефть 9 марта упали более чем на 30%. Это крупнейшее падение на открытии торгов со времен Войны в Персидском заливе в 1991 году.