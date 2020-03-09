На Нью-Йоркской фондовой бирже впервые за 10 лет приостанавливали торги

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Американские индексы на открытии торгов обвалились вслед за азиатскими и европейскими: S&P 500 упал на 7%, Dow Jones — на 7,29%, NASDAQ — на 6,86%.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановили на 15 минут, передает NV.ua. Это предусматривается правилами, установленными после Черного понедельника (в понедельник, 19 октября 1987 года произошло самое большое падение индекса Dow Jones Industrial Average за всю его историю — на 22,6%). Правило о приостановке торгов после падения на 7% применили впервые со времен финансового кризиса 2008−2009 годов.


Нефть отыграла треть утраченной стоимости

После возобновления торгов индексы продолжили падать, после чего немного восстановились. Падение затронуло все сектора, но больше всего пострадали акции энергетических компаний — падение достигало 10%.

Разрыв сделки ОПЕК с Россией и начало ценовой войны привели к тому, что цены на нефть 9 марта упали более чем на 30%. Это крупнейшее падение на открытии торгов со времен Войны в Персидском заливе в 1991 году.
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Тэги: Nasdaq Dow Jones S&P 500 обвал рынка торги США Город: Нью-Йорк

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