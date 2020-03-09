На Нью-Йоркской фондовой бирже впервые за 10 лет приостанавливали торги

Американские индексы на открытии торгов обвалились вслед за азиатскими и европейскими: S&P 500 упал на 7%, Dow Jones — на 7,29%, NASDAQ — на 6,86%.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановили на 15 минут, передает NV.ua . Это предусматривается правилами, установленными после Черного понедельника (в понедельник, 19 октября 1987 года произошло самое большое падение индекса Dow Jones Industrial Average за всю его историю — на 22,6%). Правило о приостановке торгов после падения на 7% применили впервые со времен финансового кризиса 2008−2009 годов.

После возобновления торгов индексы продолжили падать, после чего немного восстановились. Падение затронуло все сектора, но больше всего пострадали акции энергетических компаний — падение достигало 10%.

Разрыв сделки ОПЕК с Россией и начало ценовой войны привели к тому, что цены на нефть 9 марта упали более чем на 30%. Это крупнейшее падение на открытии торгов со времен Войны в Персидском заливе в 1991 году.