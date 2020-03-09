Морозы до -9° вернутся в Беларусь в конце недели

По данным Белгидромета, несмотря на теплую погоду со среднесуточной температурой на 4°С — 11°С выше климатической нормы, на выходных придется утепляться.

Днем во вторник, 10 марта, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от +1°С до +7 °С, днем — от +6°С до +12 °С.

На выходных, 14 и 15 марта, прогнозируется мокрый снег и дождь. На дороги вернется гололедица. В ночное время температура воздуха составит от -9°С до +3°С, днем — от 0°С до +6°С, по юго-западу страны до +8°С.