В Гааге прошел первый день судьбоносного судебного заседания по трагедии МН17

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В понедельник, 9 марта, прошел первый день судебного заседания в деле об обвинении четверых подозреваемых в причастности к катастрофе «Боинга» Малазийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.


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Одним из ключевых обвинений со стороны Украины является поддержка Россией незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Также речь идет о непосредственной поставке ракетного комплекса, из которого был сбит «Боинг». То есть говорится об ответственности РФ как государства за смерть 283 пассажиров и 15 членов экипажа, передает NV.ua.

Судебный процесс проходит в Гааге по законодательству Нидерландов. Ближайшие родственники жертв смогут подать заявление на материальную компенсацию.

Заседание было учредительным и закрытым: фото- и видеосъемка были запрещены. Суд определил процедуру рассмотрения дела, заслушал сторону обвинения и адвокатов потерпевших, а также адвокатов одного из четверых обвиняемых, которого следователям удалось найти, чтобы вручить повестку. Речь идет об Олеге Пулатове, позывной Гюрза. Сергей Дубинский (позывной Хмурый), Игорь Гиркин (позывной Стрелок) и Леонид Харченко (позывной Крот) скрываются от правосудия.

Как заявили представители Пулатова, он считает, что не имеет никакого отношения к случившемуся. «Позиция Пулатова заключается в том, что он не несет ответственности за происшедшее ни в каком виде. Он заявил, что не имеет ничего общего со сбитым МН17», — сказала адвокат Сабина тен Дуссхатэ.

Глава следственной группы от Украины Гюндуз Мамедов в беседе с журналистами тоже не исключил, что в деле могут появиться новые фигуранты. Он подчеркнул, что начало судебного разбирательства не является прекращением расследования.

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После того, как с короткой речью выступил представитель родственников погибших Питер Лангстрат, председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заявил, что на этом повестка дня на сегодня исчерпана.

Следующее заседание начнется утром 10 марта.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: трибунал по МН17 МН17 Украина-Россия война на Донбассе ДНР Персона: Олег Пулатов Сергей Дубинский Игорь Гиркин Леонид Харченко Город: Гаага

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