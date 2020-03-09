Водитель «Ауди» насмерть сбил велосипедистку под Кобрином и скрылся

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Инцидент произошел 9 марта на автодороге Н-855 неподалеку от деревни Лесково.

Фото: ГАИ

По данным областной ГАИ, водитель Audi 100 выехал на полосу встречного движения за 200 метров до указанной деревни и совершил наезд на 60-летнюю местную жительницу. От полученных травм сельчанка скончалась на месте происшествия.

Спустя несколько часов стала известна личность водителя. Им оказался 42-летний ранее не судимый житель Кобринского района. В момент задержания он был пьян.
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Тэги: ДТП со смертельным исходом пьянство наезд на пешехода гибель велосипедистки Город: Кобрин

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