Претендент на единого: от власти зависит качество праймериз оппозиции

Вовлечение новой аудитории повысит шансы на успех процедуры выбора единого кандидата от оппозиции на президентских выборах, заявил БелаПАН председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, комментируя итоги первых трех дней голосования в регионах.

Фото со страницы Юрия Губаревича в соцсети

Процедура праймериз прошла в Городке, Витебске, Новополоцке, Миорах, Шарковщине и Поставах. Везде, за исключением Городка, большинство голосов получил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. В Городке победил Губаревич.

Он отметил, что организаторам удается собирать по 20 человек в малых городах, что свидетельствует об определенном интересе к событию и потенциале роста количества участников.

«Я считаю, что перспективы праймериз будут лучше, если мы сможем привести людей не из круга активистов. Тех, кто хочет перемен, кто недоволен ситуацией в Беларуси, но никогда не сталкивался с деятельностью оппозиции, не участвовал в подобных мероприятиях и готов нас поддержать», — сказал Губаревич.

Он отметил, что подавляющее большинство граждан, принимающих участие в праймериз, — это активисты оппозиции, уже определившиеся с выбором, но не во всех случаях они готовы поддерживать стратегию кандидата, за которого отдают голос.

«Важно, чтобы люди понимали, что выбор кандидата накладывает на них определенные обязательства по реализации его стратегии. На встречах я попросил поднять руки тех, кто считает, что уже через два месяца сможет привести своих соседей на несанкционированный митинг под лозунги «Долой Лукашенко» или «Ермошину в отставку». Таких практически не было. Та стратегия, в поддержку которой отдаются голоса, воспринимается так, мол, пускай претендент сам ее и реализует. Это отсутствие ответственности, и об этом надо говорить. Только совместными усилиями мы сможем что-то сделать, и ожидать, что произойдет чудо без всеобщей поддержки, было бы ошибкой», — заявил политик.

По его мнению, если в ходе поездок по регионам власти не будут создавать препятствия, это поспособствует привлечению людей.

«Нам надо позаботиться, чтобы места были публичными, кафе в малых городах или актовые залы, на что местные власти пока готовы идти. Если не будет репрессий, количество участников будет расти и выйдет за рамки круга демократических активистов», — считает Губаревич.

Появление новой аудитории, убежден собеседник, повлияет и на повестку кандидатов — сейчас они реагируют на запрос активистов оппозиции.

«Конечно, приходится делать акцент на вещи, которые волнуют собравшуюся аудиторию: как вынудить власть посчитать голоса, защитить результаты выборов? Для людей более широкого круга это вторичный вопрос, вопрос № 1 для них: а что взамен, какая альтернатива?» — отметил политик.

Губаревич уверен, что интернет-голосование, которое должно начаться в ближайшие дни, расширит возможности граждан участвовать в праймериз.