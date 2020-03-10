Премьер Конте ввел во всей Италии карантин

Принятые ранее меры показались недостаточными — карантин введен по всей стране.

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Как пишет Би-би-си , глава правительства расширил ограничения (вплоть до закрытия школ) на всю страну. Ранее карантин действовал только в северных регионах.

Тем временем, заключенные в 27 тюрьмах Италии взбунтовались из-за введения новых ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. Беспорядки начались на севере страны в Модене.

Так, в частности, в тюрьме Санта-Анна погибло трое заключенных и еще трое скончались уже после того, как их перевели из этой тюрьмы (по данным властей, как минимум двое из них погибли от передозировки метадоном, который они похитили в тюремном лазарете).

В одной из миланских тюрем заключенные подожгли корпус, а затем забрались на крышу — администрация запретила посещение тюрьмы.

Около 20 человек смогли сбежать во время беспорядков из тюрьмы в Фодже (большинство беглецов уже поймали). Бунты были отмечены также в тюрьмах Неаполя и Рима.