Премьер Конте ввел во всей Италии карантин
Принятые ранее меры показались недостаточными — карантин введен по всей стране.
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Тем временем, заключенные в 27 тюрьмах Италии взбунтовались из-за введения новых ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. Беспорядки начались на севере страны в Модене.
Так, в частности, в тюрьме Санта-Анна погибло трое заключенных и еще трое скончались уже после того, как их перевели из этой тюрьмы (по данным властей, как минимум двое из них погибли от передозировки метадоном, который они похитили в тюремном лазарете).
В одной из миланских тюрем заключенные подожгли корпус, а затем забрались на крышу — администрация запретила посещение тюрьмы.
Около 20 человек смогли сбежать во время беспорядков из тюрьмы в Фодже (большинство беглецов уже поймали). Бунты были отмечены также в тюрьмах Неаполя и Рима.