Мировые цены на нефть резко пошли вверх

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют во вторник, десятого марта, рост, отыгрывая падение девятого марта.

Так, по данным на 08:50, информирует investing.com , нефть марки Brent растет на 7,97% и торгуется на уровне 37,10 доллара за баррель.

Легкая нефть марки WTI также растет. Плюс составляет 7,52% — 33,47 доллара за баррель.

Напомним, 9 марта курс доллара в Беларуси установил новый исторический максимум. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс вырос на 0,1122 рубля, или сразу на 5%, и достиг 2,3518 рубля за доллар. Курс евро также установил абсолютный максимум, увеличившись на 0,1572 рубля, или на 6,24%, до 2,6750 рубля. Курс российского рубля снизился на 0,1587 рубля (4,78%) и составил 3,1628 белорусского рубля за 100 российских.