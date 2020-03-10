Бывший главный охранник Лукашенко предстанет перед судом

На сегодняшний день запланировано начало разбирательства в Верховном суде по делу бывшего начальника Службы безопасности президента Андрея Втюрина.

Как ранее писали Naviny.by , Втюрина обвиняют в получении и даче взяток. По версии следствия, противоправные действия он совершал в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

По делу проходит более десяти человек.

О завершении Следственным управлением КГБ предварительного расследования по громкому коррупционному делу стало известно в начале минувшего декабря.

Как ранее сообщала спецслужба, помимо Втюрина, сообщает КГБ, фигурантами уголовного дела являются:

Феликс Касперович — председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (обвиняется в получении совместно с Андреем Подгорным взяток в общей сумме не менее 868.750 долларов);

Андрей Подгорный — заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка (обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868.750 долларов);

Игорь Кудасов — начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка (обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 тыс. долларов);

Юрий Зданевич — директор РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь» (обвиняется в получении взяток в общей сумме 82,5 тыс. долларов);

Алексей Милованов — начальник управления информационной безопасности департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк» (обвиняется в получении взятки в сумме 27 тыс. долларов);

Сергей Сиводедов — генеральный директор РУП «Белтелеком» (обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тыс. долларов и 15 тыс. евро);

Юрий Пономарев — исполнительный директор ОАО «Банк БелВЭБ» (обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 тыс. долларов, а также выгоды имущественного характера на сумму 1.000 фунтов стерлингов);

Владимир Жилин — фактический руководитель ООО «Мобильный сервис» (Минск) (обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 тыс. 250 долларов);

Сергей Покрышко — совладелец и один из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» (Минск) (обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 тыс. долларов);

Михаил Пригара — представитель ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск) (обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тыс. долларов);

Сергей Шарков — гражданин Латвии, совладелец СООО «ДПА» (Минск) (обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 тыс. долларов);

Александр Бровка — представитель ООО «Мобильный сервис» (Минск) (обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 тыс. долларов, а также предоставление выгоды имущественного характера на сумму 1.000 фунтов стерлингов);

Виталий Горбачев — представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России (обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тыс. долларов).

Владимир Казанцев — представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России (обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тыс. долларов);

Владимир Томченко — директор ООО «ТТ-Связьком» (Минск) (обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9 тыс. долларов).