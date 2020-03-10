Женский день закончился трагедией: велосипедистка погибла под колесами «Ауди»
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось восьмого марта в Кобринском районе.
По данным пресс-службы МВД, ДТП произошло на дороге Н-855 рядом с деревней Лесково.
От полученных травм 60-летняя сельчанка скончалась на месте. Водитель скрылся.
«Всего несколько часов понадобилось сыщикам и инспекторам ГАИ УВД Брестского облисполкома и Кобринского РОВД, чтобы установить личность мужчины [водителя]. Им оказался 42-летний ранее не судимый житель Кобринского района. В момент задержания он был пьян, а автомобиль с характерными повреждениями находился в гараже», — сообщила представитель МВД Ольга Чемоданова.
Напомним, до конца недели ГАИ проводит спецмероприятие.