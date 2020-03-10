Доллар и евро существенно падают утром 10 марта

/ Экономика
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Европейская и американская валюты серьезно падают на открытии торгов десятого марта.

Напомним, девятого марта биржа резко отреагировала на значительное падение мировых цен на «черное золото»: доллар и евро взметнулись вверх, а российский рубль рухнул.

Сегодня же, на новостях о росте цен на нефть, три основные иностранные валюты демонстрируют противоположную динамику:

  • евро -0,0399 пункта — 2,6351 белорусского рубля;
  • доллара -0,0274 пункта — 2,3244 белорусского рубля;
  • российский рубль +0,0634 пункта — 3,2262 белорусского рубля за 100 российских.
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Тэги: валюта

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