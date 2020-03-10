Доллар и евро существенно падают утром 10 марта
Европейская и американская валюты серьезно падают на открытии торгов десятого марта.
Напомним, девятого марта биржа резко отреагировала на значительное падение мировых цен на «черное золото»: доллар и евро взметнулись вверх, а российский рубль рухнул.
Сегодня же, на новостях о росте цен на нефть, три основные иностранные валюты демонстрируют противоположную динамику:
- евро -0,0399 пункта — 2,6351 белорусского рубля;
- доллара -0,0274 пункта — 2,3244 белорусского рубля;
- российский рубль +0,0634 пункта — 3,2262 белорусского рубля за 100 российских.