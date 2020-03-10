Доллар и евро существенно падают утром 10 марта

Европейская и американская валюты серьезно падают на открытии торгов десятого марта.

Напомним, девятого марта биржа резко отреагировала на значительное падение мировых цен на «черное золото»: доллар и евро взметнулись вверх, а российский рубль рухнул.

Сегодня же, на новостях о росте цен на нефть, три основные иностранные валюты демонстрируют противоположную динамику: