Груда металлолома: «Рено» влетел под фуру — погиб парень

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Накануне днем на дороге Р21 Витебск — граница России случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла недалеко от деревни Заольша (Лиозненский район). По информации МВД, «водитель «Рено Меган» не справился с управлением» и влетел в стоящий на обочине грузовик «Мерседес».

В результате ДТП погиб 28-летний пассажир легковушки. Большие проблемы у 38-летнего пассажира — он в реанимации. 52-летнему водителю и 26-летнему пассажиру оказана медпомощь.
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Тэги: ДТП Город: Лиозно

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