Груда металлолома: «Рено» влетел под фуру — погиб парень

Накануне днем на дороге Р21 Витебск — граница России случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла недалеко от деревни Заольша (Лиозненский район). По информации МВД, «водитель «Рено Меган» не справился с управлением» и влетел в стоящий на обочине грузовик «Мерседес».

В результате ДТП погиб 28-летний пассажир легковушки. Большие проблемы у 38-летнего пассажира — он в реанимации. 52-летнему водителю и 26-летнему пассажиру оказана медпомощь.