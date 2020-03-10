Лукашенко рассказал детям, что такое патриотизм

Александр Лукашенко считает, что патриотизм заключается не в словах, а в делах.

Как заявил он сегодня во время церемонии вручения паспортов юным гражданам страны, «патриотизм — это не просто разговоры о том, как мы любим Родину».

По мнению главы государства, это ежедневный труд на благо страны.

Президент подчеркнул, что необходимо хранить исторические и культурные традиции.

Лукашенко также считает важным защищать интересы государства и жизни людей, передает Пул первого.

В пресс-службе президента сообщили, что участниками мероприятия стали 25 белорусов, которым исполнилось 14 лет. Они приехали в столицу накануне из разных регионов страны: «Несмотря на юный возраст, они уже достигли определенных успехов в учебе, проявили неординарные способности в творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях».