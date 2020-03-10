Официально: число подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси выросло до девяти

Число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Беларуси выросло до девяти, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

У трех человек, которые относятся к контактам первого уровня зараженных пациентов, вернувшихся из Италии, повторные тесты показали наличие коронавируса. Первые положительные анализы были получены в минувшие выходные, отметила она.

«Превентивная изоляция данных пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания. На сегодняшня эти три пациента чувствуют себя удовлетворительно. Температура нормальная, жалоб нет», — сказала представитель Минздрава.

Число излеченных от коронавирусной инфекции увеличилось до трех человек. У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, на сегодняшний момент также получены отрицательные результаты тестов. «На этой неделе, после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля, все три пациента будут выписаны из стационара», — сообщила Бородун.

По последним данным ВОЗ, вирус COVID-19 затронул уже более 115 стран. Инфицировано 114 457 человек, в том числе в материковом Китае — 80 756. Италия перешагнула отметку в 9 тыс. заболевших. Более 7 тысяч зараженных в Иране и Южной Корее. В мире умерло 4026 заболевших, выздоровели — 64 014 (онлайн-данные сервиса CSSE ).

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