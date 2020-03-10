«Отрезал голову и спрятал ее в ведро». В Ленобласти белоруса подозревают в расчленении парня

Правоохранители Ленинградской области задержали 38-летнего белоруса, которого подозревают в жестоком убийстве.

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По данным полиции, пишет 47news , преступление было совершено в сентябре 2019-го. Жертвой оказался 28-летний безработный житель Луги.

Останки тела случайно обнаружил снимавший квартиру 49-летний мужчина.

«Он решил повести уборку в ванной комнате и из-под тряпок достал прелую человеческую руку. Рядом под панелями было спрятано мужское тело без головы. Вскоре нашлась и голова. Она лежала в металлическом ведре», — пишет издание.

В полиции отметили, что подозреваемый пять месяцев назад в квартире на Юношеской отдыхал со знакомым. В результате ссоры белорус зарезал собутыльника.

«После отрезал обидчику голову, спрятал ее в ведро, а тару в ванную, тело же закидал тряпками и панелями», — сообщили правоохранители.