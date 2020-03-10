Лукашенко увидел новую Беларусь

Александр Лукашенко считает, что будущее Беларуси в юном поколении, которое осознает, что «от каждого зависит, какой наша страна будет завтра».

Фото пресс-службы президента

Во время церемонии вручения паспортов 14-летним гражданам, Лукашенко подчеркнул, что видит в них «новую, позитивную, талантливую и по-хорошему амбициозную Беларусь».

Он призвал присутствующих никогда не сдаваться, а идти вперед: «Верьте в себя, верьте, что если вы идете вперед, то вам обязательно помогут и, как правило, на вашей родной земле, в вашей Беларуси».

Лукашенко подарил участникам церемонии книгу «Я — гражданин Республики Беларусь», наборы сладостей, а также, как сообщает пресс-служба президента, «ценные напутственные слова».