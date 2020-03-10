Лукашенко признался, что поспешил с выбором профессии

/ Общество
Просмотров: 1636

Юное поколение Беларуси не должно спешить с выбором будущей профессии. Об этом во время церемонии вручения паспортов 14-летним гражданам заявил Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента

«Будьте журналистами, артистами, инженерами, агрономами — все нам надо будет в этой жизни в нашей стране», — напутствовал президент.

Однако, заметил он, не надо спешить со своим выбором, так как еще есть время.

Лукашенко привел собственный опыт: «А то будет, как у меня: поспешишь, а потом придется дополнительно учиться».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выбор профессии Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

«Женщина может всё». Как в Беларуси борются с дискриминацией на рынке труда

«Женщина может всё». Как в Беларуси борются с дискриминацией на рынке труда

Куда пойти учиться, чтобы много зарабатывать

Куда пойти учиться, чтобы много зарабатывать

Кто поможет молодежи выбрать профессию?

Кто поможет молодежи выбрать профессию?