Лукашенко признался, что поспешил с выбором профессии

Юное поколение Беларуси не должно спешить с выбором будущей профессии. Об этом во время церемонии вручения паспортов 14-летним гражданам заявил Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента

«Будьте журналистами, артистами, инженерами, агрономами — все нам надо будет в этой жизни в нашей стране», — напутствовал президент.

Однако, заметил он, не надо спешить со своим выбором, так как еще есть время.

Лукашенко привел собственный опыт: «А то будет, как у меня: поспешишь, а потом придется дополнительно учиться».