Экс-начальник Службы безопасности президента хотел закрытого суда над ним

Верховный суд, который начал рассмотрение коррупционного уголовного дела в отношении 16 человек, решил не закрывать судебное разбирательство.

С ходатайством о частичном закрытии процесса выступил один из фигурантов, бывший замгоссекретаря Совбеза, бывший начальник Службы безопасности президента Андрей Втюрин.

Он аргументировал его тем, что в суде будет озвучиваться информация, относящаяся к государственным секретам, в том числе положение о Совете безопасности, должностные обязанности ответственных государственных лиц, персональные данные о руководителях, сведения о технических средствах охраны и надзора в местах исполнения наказания.

Втюрин отметил, что вышеуказанные сведения содержатся в томах уголовного дела с грифом «для служебного пользования». Их разглашение, сказал он, может быть угрозой для национальной безопасности страны.

Таким образом, он ходатайствовал перед судом о закрытии заседаний, где вышеуказанные сведения будут озвучены.

Все обвиняемые и защитники поддержали ходатайство Втюрина или оставили на рассмотрение суда. Государственные обвинители Сергей Гергель и Кирилл Чубковец предложили оставить ходатайство Втюрина без удовлетворения. Судья Юрий Рутковский отказался удовлетворить ходатайство.

Дело рассматривается в здании суда Московского района Минска. Процесс проходит под председательством судьи Верховного суда Юрия Рутковского, гособвинение представляют два прокурора. В процессе участвуют более 20 адвокатов.

В зале находится более ста слушателей, которые прошли через специально организованный досмотр (проход через металлоискатель, досмотр вещей и обыск). 12 обвиняемых находится под стражей, один – под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде, один заплатил залог. Никто из фигурантов ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Большинству фигурантов предъявлено обвинение по статьям 130 и 131 (получение и дача взяток). Втюрин, согласно информации, размещенной на сайте Верховного суда, обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: ч. 3 ст. 430 (получение взятки), ч. 5 ст. 16 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки повторно либо в крупном размере). По распространенной ранее информации КГБ, Втюрину вменяется получение взяток на сумму не менее чем 190 тысяч долларов и подстрекательство к даче взятки.

Втюрин, как стало в ходе сегодняшнего заседания, находится под стражей с 25 апреля 2019 года.

О завершении Следственным управлением КГБ предварительного расследования по громкому коррупционному делу стало известно в начале минувшего декабря.