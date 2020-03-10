Неизвестный «заминировал» водочный завод «Минск Кристалл»

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Утром 10 марта на электронную почту ОАО «Минск Кристалл» поступило сообщение о минировании завода.

Сотрудники предприятия сообщили о поступившей угрозе в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники милиции, саперно-пиротехническая группа внутренних войск, спасатели и следственно-оперативная группа.

Для обследования здания временно эвакуировались работники предприятия.

Подозрительных предметов не обнаружено. Устанавливается личность отправителя сообщения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) Уголовного кодекса, сообщает Следственный комитет.
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Тэги: ложное минирование Минск Кристалл Город: Минск

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