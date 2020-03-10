Биржа: белорусский рубль поднимается после нокдауна 9 марта

Десятого марта белорусский рубль несколько «отвоевал» потерянные в понедельник позиции.

Как свидетельствуют данные торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, три основные иностранные валюты свои сессии завершили со следующими показателями:

евро -03,95 пункта (-1,48%) — 2,6355 белорусского рубля;

доллар -0,031 пункта (1,32%) — 2,3208 белорусского рубля;

российский рубль +-0,058 пункта (+1,38%) — 3,2208 белорусского рубля за 100 российских.