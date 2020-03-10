«Белавиа» временно прекращает полеты в Милан

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Авиакомпания «Белавиа» приняла решение о приостановке выполнения рейсов по маршруту Минск — Милан — Минск c 12 марта по 2 апреля включительно.

Эта мера вызвана введенным правительством Италии карантином на территории 15 провинций северной части страны в рамках борьбы со вспышкой коронавируса COVID-19.

Как отмечается в сообщении авиакомпании, билеты на рейсы с вылетом с 12 марта по 2 апреля можно вернуть за их полную стоимость либо перенести полет на другу дату вплоть до 31 мая без дополнительного сбора по этому же маршруту или на рейсы по маршруту Минск — Рим — Минск.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Белавиа Город: Милан

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