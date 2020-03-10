В закон «О защите прав потребителей» хотят внести важную поправку.

Как сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) .

«МАРТ совместно с Нацбанком и Министерством финансов проводит работу по дополнению закона о защите прав потребителей именно новой главой. В целом закон распространяется и на потребителей финансовых услуг, но учитывая, что они имеют свою специфику и большинство платежей проходит в интернет-режиме, есть много нюансов. Поэтому возникла необходимость внести дополнение в закон», — пояснила Гаврильчик.

По ее словам, тогда и участники рынка будут понимать, за что они будут отвечать, и потребитель будет знать о своих правах.

«Несмотря на то что потребитель подписал договор, зачастую он не понимает половину из того, что там написано. Есть некоторые решения Нацбанка, в частности касающиеся шрифта в договоре. Но мы ведем речь о том, что документы должны быть написаны ясным языком, чтобы потребитель, который не обладает специальными знаниями, мог понять, о чем идет речь в документе», — сказала начальник управления.

Она также сообщила, что планируется внедрение института по рассмотрению имущественных жалоб потребителей финансовых услуг.

«Планируется, что это будет новый институт досудебного рассмотрения, на этапе которого нужно будет урегулировать те или иные конфликтные ситуации», — отметила Гаврильчик.

Кроме того, усиливаются полномочия Национального банка. «Этого бояться не надо, говорят, что госорганы жестко себя ведут. Но если мы говорим о сфере защиты прав потребителей, то обязательно государственные органы должны обладать должным инструментарием, чтобы в должной мере защитить права потребителей», — считает представитель МАРТ.

Гаврильчик напомнила, что Нацбанк разработал закон о платежных системах и платежных услугах, который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в парламент.

«Здесь тоже есть важные моменты для потребителей. Он готовится, чтобы четко расписать все позиции, как работают платежные системы и как оказываются платежные услуги, чтобы люди разбирались, как эти механизмы работают. Если вдруг где-то нарушены права потребителей, то можно было определить, где, в каком звене произошло нарушение. Тогда проще разобраться и защитить права потребителей», — подчеркнула она.