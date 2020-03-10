Часть минской улицы Толстого перекрывают до середины лета

Закрытие с 14 марта участка от правоповоротного съезда с ул. Московской до Т-образного перекрестка под путепроводом пр. Независимости связано со строительством эстакады 1-го кольца.

В будущем по этой эстакаде можно будет выполнять левый поворот с ул. Московской на 1-е кольцо в направлении пр. Дзержинского, передает агентство «Минск-Новости» .

Предполагается, что новое сооружение будет готово в середине лета, и к августу движение восстановят по привычной схеме. Пока же транспорт пустят по правоповоротному съезду с ул. Московской, который до сих пор пропускал его только в одном направлении (в сторону ул. Толстого). Теперь этот участок расширен и на нем будет организовано движение в обоих направлениях.