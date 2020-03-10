Белорусские врачи впервые провели операцию по одномоментной пересадке почки и возвращению слуха

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Операцию, длившуюся у 23-летней пациентки шесть часов, проводили почти 30 специалистов НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии и и РНПЦ оториноларингологии.

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, сложность заключалась в том, что у девушки диагностировали первичную иммунную тромбоцитопению, которая не позволила бы сделать вторую операцию.

Совместная операция, проведенная белорусскими врачами, избавила пациентку от необходимости выбирать между слухом и почечным здоровьем.
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Тэги: НПЦ хирургии слух пересадка почки Город: Минск

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