Путин поддержал предложение дать ему возможность пойти на два новых срока

Президент России поддержал предложение депутата Валентины Терешковой, которая предлагает дать ему возможность пойти на два новых срока после принятия поправок в Конституцию РФ.

Об этом Путин сообщил на заседании в Госдуме, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента.

Президент России уточнил, что для этого россияне должны проголосовать за поправки, а Конституционный суд — признать их законными. «Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего, во всяком случае, до 2024 года», — заключил он.