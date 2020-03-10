Путин поддержал предложение дать ему возможность пойти на два новых срока

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Президент России поддержал предложение депутата Валентины Терешковой, которая предлагает дать ему возможность пойти на два новых срока после принятия поправок в Конституцию РФ.

Об этом Путин сообщил на заседании в Госдуме, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента.

Президент России уточнил, что для этого россияне должны проголосовать за поправки, а Конституционный суд — признать их законными. «Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего, во всяком случае, до 2024 года», — заключил он.

Сейчас в Конституции России говорится, что один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд.
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Тэги: Конституция России Россия Персона: Валентина Терешкова Владимир Путин

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