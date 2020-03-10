Навальный прокомментировал обнуление президентских сроков в России

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный прокомментировал завершившееся голосование по предложению депутата Валентины Терешковой.

«Как интересно получается. Действующая Конституция гарантирует, что я точно могу участвовать в президентских выборах, а Путин — точно не может. На практике же я выиграл два суда в ЕСПЧ и все равно не могу. А Путин был у власти 20 лет, но все равно пойдет на первый срок», — написал политик в Twitter.

Соответствующую инициативу поддержало большинство депутатов Госдумы и сам Владимир Путин.