Группа компаний «Сафмар» поставит в марте в Беларусь 400 тысяч тонн российской нефти

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Нефтяные компании группы «Сафмар» поставят в марте в Беларусь 400 тысяч тонн российской нефти, сообщил БелаПАН источник, знакомый с планами поставок.

Ранее сообщалось о поставке группой «Сафмар» 300 тысяч тонн нефти по нефтепроводу «Дружба». Как выяснилось, еще 100 тысяч тонн нефти будет поставлено по железной дороге.

Помимо этого российскую нефть в Беларусь начали поставлять еще пять компаний, которые ранее не работали с Беларусью. Суммарный объем поставок от них составит 200 тысяч тонн.


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Кроме того в марте в Беларуси ждут 250 тысяч тонн нефти от Государственной нефтяной компании Азербайджана. Танкеры прибудут в порт Одессы, затем по трубопроводам нефть прокачают до Мозырского НПЗ.

Тем временем на новополоцкий завод «Нафтан» начались поставки российской нефти, купленной у трейдеров с перевалкой в Клайпеде. Первый танкер прибыл в порт 4 марта. По железной дороге нефть везут на завод. Первый состав прибыл 7 марта. Общий объем нефти составляет 160 тысяч тонн.
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Тэги: Сафмар российская нефть Белнефтехим БНК

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