Бывшие чиновники Касперович и Подгорный полностью признали свою вину в суде

Обвиняемые в получении взяток бывший председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и бывший заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный полностью признали свою вину.

Оба обвиняемых проходят по «делу шестнадцати», слушание по которому началось 10 марта в Верховном суде. Процесс ведет судья Верховного суда Юрий Рутковский. В зале суда — более 20 адвокатов. Дело рассматривается в здании суда Московского района Минска. Большинству фигурантов предъявлено обвинение в получении и даче взяток.

Согласно обвинению, Подгорный совместно с Касперовичем приняли на двоих взятки в общей сумме не менее 868 750 долларов. В обвинении отмечается, что чиновники брали денежные средства за благоприятное решение вопросов, входящих в сферу их деятельности и выполнение служебных обязанностей. Они заключали договоры на закупку оборудования, программного обеспечения, техническую поддержку, а за выбор той или иной организации-поставщика получали незаконное вознаграждение, сообщил прокурор.

Эпизоды в обвинении Касперовича и Подгорного начинаются с 2007 года. Прокурор рассказал, что в разные годы Касперович согласовывал покупку оборудования, программного обеспечения у фирмы ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс». За это совладелец фирмы Сергей Покрышко заплатил Касперовичу в общей сложности 125 тысяч долларов. Часть этой суммы Касперович отдал Подгорному.

Согласно обвинению, за несколько лет Касперович и Подгорный приняли от посредника бывшего фактического руководителя ООО «Мобильный сервис» Владимира Жилина (проходит по делу как обвиняемый в даче взяток) не менее 500 тысяч долларов (передававший взятку по делу не проходит).

Также согласно обвинению, Касперович в разные годы принял в качестве взятки не менее 211 тысяч долларов США, поделив с Подгорным, от Михаила Пригары, представителя ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» (обвиняется в даче взяток в общей сумме 211 тыс. долларов).