МИД: Турпоездки в Италию не допускаются, въезжающих в Израиль ждет 14-дневная изоляция

Министерство иностранных дел Беларуси выступило с разъяснениями в связи с введенными в Италии и Израиле дополнительными ограничениями, направленными на предотвращение распространения коронавируса COVID-19.

В частности, как информирует МИД на своей странице в «Фейсбуке», правительством Италии принято решение о введении с 10 марта режима строгого карантина на территории всей страны. По состоянию на данный момент времени планируется, что режим продлится до 3 апреля 2020 года.

В этот период перемещение разрешено только по причинам работы, нужд здоровья или чрезвычайных ситуаций; запрещены все общественные, культурные, спортивные и религиозные мероприятия, ярмарки и выставки; устанавливаются посты санитарного контроля на автострадах, железнодорожных станциях и в аэропортах страны.

МИД обращает особое внимание, что туристические поездки в Италию не допускаются. Пассажиры, прибывающие и убывающие в/из Италии воздушным транспортом (за исключением транзита) должны предъявить обоснованную цель путешествия.

Авиакомпанией «Белавиа» принято решение о приостановке выполнения рейса по маршруту Минск-Милан-Минск с 12 марта по 2 апреля 2020 года.

В свою очередь правительством Израиля принято решение об обязательном 14-дневном карантине для всех граждан, прибывших из-за рубежа в период с 9 по 23 марта 2020 года.

Иностранные граждане, въезжая в Израиль, должны доказать, что у них имеется возможность нахождения в режиме изоляции в течение двух недель.

«Граждане Беларуси, намеревающиеся посетить Израиль, начиная с 12 марта 2020 г. должны за 5 дней до визита направить запрос (форма заявления и конкретный адрес электронной почты будут опубликованы дополнительно) в адрес посольства Израиля в Беларуси. Въезд в Израиль может быть осуществлен лишь после получения соответствующего подтверждения посольства Израиля в Минске», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

В связи с изложенным МИД рекомендует гражданам Беларуси «воздержаться от посещения указанных стран в данный острый период без особой необходимости».

В Италии на настоящий момент зарегистрировано самое большое число заразившихся COVID-19 после Китая: 9172 человека, а количество летальных исходов выросло с воскресенья с 366 до 463. По числу инфицированных Италия опередила Южную Корею, где общее число случаев составляет 7478.