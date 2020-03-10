Белорусские чиновники обсудили с делегацией Еврокомиссии сотрудничество в сфере ядерной безопасности

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился 10 марта с делегацией Европейской комиссии во главе с исполняющим обязанности заместителя генерального директора по энергетике Массимо Гаррибба, сообщает пресс-служба МИД.

Источник: МИД РБ

Во встрече с белорусской стороны также приняли участие заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец, начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.

«Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере ядерной безопасности», — говорится в сообщении МИД.