Второй человек за всю историю полностью излечился от ВИЧ

Год назад 40-летний Адам Кастильехо начал проходить терапию после трансплантации костного мозга. Он жил с ВИЧ с 2003 года, а в 2012-м врачи обнаружили у него злокачественную лимфому Ходжкина.

Вылечиться пациенту помогли не лекарства от ВИЧ, а лечение от онкологии стволовыми клетками, сообщает журнал Lancet .

Такое же лечение прошел Тимоти Браун в 2011 году, который является первым человеком, который полностью избавился от ВИЧ.

Подобный способ лечения не может использоваться для миллионов ВИЧ-инфицированных людей.