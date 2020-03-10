Второй человек за всю историю полностью излечился от ВИЧ

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Год назад 40-летний Адам Кастильехо начал проходить терапию после трансплантации костного мозга. Он жил с ВИЧ с 2003 года, а в 2012-м врачи обнаружили у него злокачественную лимфому Ходжкина.


За январь зарегистрировано больше новых случаев ВИЧ

Вылечиться пациенту помогли не лекарства от ВИЧ, а лечение от онкологии стволовыми клетками, сообщает журнал Lancet.

Такое же лечение прошел Тимоти Браун в 2011 году, который является первым человеком, который полностью избавился от ВИЧ.

Подобный способ лечения не может использоваться для миллионов ВИЧ-инфицированных людей.
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Тэги: ВИЧ СПИД стволовые клетки Персона: Адам Кастильехо Тимоти Браун Город: Лондон

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