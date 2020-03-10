Саудовская Аравия анонсировала рекордное увеличение поставок нефти

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Наибольшая по добыче и запасам нефти компания мира — Saudi Aramco — анонсировала рекордное увеличение поставок нефти с апреля.

Саудовская Аравия обострила свою ценовую войну по нефти с Россией во вторник, поскольку ее государственная компания обязалась поставлять рекордные 12,3 миллиона баррелей в сутки в следующем месяце, что значительно увеличит объем рынка, передает Bloomberg.

Такой рост поставок — более чем на 25% больше, чем в прошлом месяце — превышает максимальные мощности компании. Издание пишет, что это свидетельствует о том, что королевство использует свои стратегические запасы, чтобы в кратчайшие сроки максимально увеличить поставки сырой нефти на рынок.


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В ответ министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия может увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, что стало бы рекордом — на уровне 11,8 млн баррелей в день. Но в отличие от Саудовской Аравии, у России нет стратегических запасов.

Другие члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) последовали их примеру. Ирак заявил, что увеличит поставки на 350 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце, а Нигерия добавит более 100 тыс. баррелей.
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Тэги: Saudi Aramco Россия-Саудовская Аравия Персона: Александр Новак