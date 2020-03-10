Беларусь в январе сократила внешнеторговый оборот товаров и услуг почти на 14%

В январе 2020 года внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси составил 5 млрд 102,6 млн долларов, что на 13,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, свидетельствуют данные Национального банка.

Экспорт товаров и услуг снизился на 13,4% и составил 2 млрд 698,2 млн долларов, импорт — на 14,2% до 2 млрд 404,4 млн долларов.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило 293,8 млн долларов. В январе 2019 года положительное сальдо составляло 314,9 млн долларов.

По данным Нацбанка, внешнеторговый оборот товаров в январе текущего года сократился на 17,1% до 4 млрд 39,1 млн долларов. Экспорт товаров снизился на 18% и составил 1 млрд 998 млн долларов, импорт — на 16,1% (2 млрд 41,1 млн долларов). Таким образом, отрицательное сальдо торговли товарами составило 43,1 млн долларов (в январе 2019 года — плюс 4,4 млн долларов).

Внешнеторговый оборот услуг за первый месяц 2020 года увеличился на 1,5% и достиг 1 млрд 63,5 млн долларов. При этом экспорт услуг вырос на 3,1% до 700,2 млн долларов, импорт — снизился на 1,5% до 363,3 млн. Положительное сальдо внешней торговли услугами за январь прошлого года составило 336,9 млн долларов против 310,5 млн в январе 2019-го.